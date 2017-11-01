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Губернатор Андрей Никитин оценил ход работ на новых зданиях психоневрологического интерната «Оксочи»
Анжелика Королева
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О пожарной безопасности немало говорили на выездном совещании, которое прошло в психоневрологическом интернате «Оксочи» в Маловишерском районе. Губернатор Андрей Никитин призвал учесть печальный опыт трагедии, случившейся здесь четыре года назад.
«Изменился до неузнаваемости» - самое подходящее определение для психоневрологического интерната «Оксочи». За последний год здесь успели возвести: спальный корпус на 40 мест, административный и медицинский корпуса, клуб, котельную, комплекс водоснабжения, подключили все объекты к сетям… Проще говоря, почти все запланированные работы завершены. Степень готовности - девяносто один и три десятых процента. Из трехсот семидесяти одного миллиона рублей по этому контракту освоено 310. Сейчас рабочие «Новгородсельстроя» занимаются пуско-наладкой и монтажом оборудования.
Внимание к объекту, учитывая резонанс, вызванный пожаром 2013-го года в деревне Лука, где тогда базировались «Оксочи», понятно, повышенный. Сорвать сроки сдачи, - напоминает губернатор участникам совещания на местности, – не имеем права.
В психоневрологическом интернате «Оксочи» пока проживают 150 человек, после ввода в эксплуатацию новых объектов, здесь можно будет разместить еще 120 получателей социальных услуг. Уровень комфорта, на который они могут рассчитывать, многим подобным учреждениям, что называется «и не снился».
Отдельное внимание, естественно, к безопасности объекта. За этим, в частности, пристально следит МЧС. В экскурсионный маршрут для участников выездного совещания, конечно, включили и посещение пожарной части.
Обсудив все потенциально проблемные моменты, участники встречи расстались, но ненадолго. Строители планируют закончить всё уже в ноябре. Традиционное перерезание ленточки по такому случаю в психоневрологическом интернате «Оксочи» назначено на 15-ое декабря.

01.11.2017 16:50 











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