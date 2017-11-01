



В Новгородской области успешно завершились командно-штабные учения «Рельеф-2017»



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В Новгородской области прошли командно-штабные учения «Рельеф-2017». По легенде в полицию поступила информация о вооруженном нападении на караул воинской части. При отражении атаки были задержаны двое нападавших, которые сообщили, что в дачном доме одной из деревень Солецкого района находится вооруженная группа из пяти человек, готовящая теракты на военных объектах. На место отправились сотрудники солецкой полиции. Преступники открыли по ним огонь и скрылись в лесу. На место были тут же направлены подразделения ФСБ, МВД, УФСИН, МЧС и Росгвардии. В итоге бандгруппа была обнаружена и нейтрализована. По итогам учений руководство областного Оперативного штаба отметило «готовность правоохранительных структур, органов власти и местного самоуправления к решению задач по борьбе с терроризмом».



