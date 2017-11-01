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Судебные приставы отмечают свой профессиональный праздник


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1 ноября 1864 года император Александр II соответствующими уставами заложил основу института судебных приставов России. День рождения ведомства в Великом Новгороде отметили, как полагается, торжественным собранием и церемонией вручения заслуженных наград.
О результативности работы регионального Управления говорит и статистика. За последние пять лет его судебными приставами-исполнителями было взыскано около 10 миллиардов рублей. На каждого пришлось по семь тысяч завершенных исполнительных производств, всего на сумму более 33 миллионов. Их коллегами (приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов) не допущено ни единого чрезвычайного происшествия в ходе процесса.
С теплыми словами и наградами к виновникам торжества сегодня пришли представители исполнительной, законодательной, судебной власти, а также Новгородской митрополии, с которой у регионального управления немало совместных проектов. Несколько минут славы на празднике получили и наши коллеги-журналисты, победители регионального этапа конкурса на лучшее освещение деятельности службы. Среди награжденных, что особенно приятно, - и корреспондент программы «Вести – Великий Новгород» Аэлита Тошкина.

01.11.2017 18:47 











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