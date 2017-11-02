



Губернатор Андрей Никитин проинспектировал строительство новой школы в Псковском микрорайоне Оксана Шведова



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Работы здесь начались в только августе этого года, но уже к концу декабря строители должны возвести три этажа здания. Предполагается, что 1го сентября будущего года школа откроет свои двери для учеников.

Генеральный директор компании «Трест-2» показывает Андрею Никитину будущий актовый зал новой школы. Пока у него есть только прочная основа, но уже через неделю появятся стены, уверяет Александр Лозюк. Сейчас на стройке круглосуточно трудится 100 человек. Идут работы по монтажу основных конструкций и утепление сэндвич-панелями. После возведения коробки понадобится тепло, - жалуется подрядчик, - а с котельной вопрос еще не решен.

На втором этаже возводят стены будущих классов. Виктору Ефимову посчастливилось строить первый кабинет для начальных классов в новой школе, игровую и кабинет учителя. Каменщик старается выполнять работу качественно, соблюдая все нормы и требования.

Сроки у строителей сжатые. До 25 декабря, согласно проекту, они должны возвести все три этажа, крышу, подвести инженерные сети и электричество. Задача кажется невыполнимой, - замечает губернатор. Справимся, - с уверенностью отвечает представитель подрядчика. ФОК на Псковской тому пример.

Школа в Псковском микрорайоне будет аналогичной той, что в «Ивушках». Она рассчитана на 1350 мест, в ней будут лифты, в том числе и для инвалидов; игровые и спальные комнаты для первоклашек; три спортивных зала; кабинеты хореографии, музыки, радиоэлектроники и дизайна. Это будет уже вторая суперсовременная школа в Великом Новгороде.



