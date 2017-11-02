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На сцене областной филармонии чествовали новгородских аграриев, отмечающих свой профессиональный праздник
Аэлита Тошкина
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Престижные награды федерального и областного уровня получили руководители фермерских хозяйств, доярки, трактористы, зоотехники и агрономы.
О себе новгородские аграрии умеют заявить громко и не опустят руки, даже когда в области летом из-за сильнейших гроз и ливней был введен режим ЧС. Выстояли вопреки всем трудностям, вырастили на новгородских полях более 200 тысяч тонн картофеля и 100 тысяч тонн овощей.
Дают результаты и 18 амбициозных инвестиционных проектов на селе. Так новгородские показатели выше среднероссийских по племенной работе с поголовьем крупного рогатого скота, в семеноводческих хозяйствах в этом году выращены 300 тысяч суперклубней безвирусного картофеля, в 2 раза увеличены надои молока. Но останавливаться нельзя, впереди новые задачи.
По работе и награда. Звание Почетного гражданина Новгородской области присвоено Ивану Гелетею, 40 лет своей жизни отдавшему работе на селе в Боровичском районе. По стопам отца пошли и дети – Елена, Иван и Александр.
Героями дня стали и 9 победителей областного конкурса «Лучший по профессии». Каждый из них получил солидную материальную премию - 100 тысяч рублей. Среди награжденных доярка Татьяна Усанова, свиновод Светлана Барановская, агроном Алексей Сердюк, зоотехник Ирина Шебунько. Впереди новый год и новые планы. В них входят строительство животноводческих комплексов и фермерских хозяйств, активная грантовая поддержка аграриев Правительством области и создание сельскохозяйственного консалтингового союза.
02.11.2017 18:43 











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