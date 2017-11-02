



Сотрудники театра драмы им.Достоевского обеспокоены будущей реорганизацией областных культурных учреждений Олеся Иванова



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Вопросы будущей реорганизации областных культурных учреждений стали предметом обсуждения на собрании в театре драмы имени Достоевского. Его сотрудники обеспокоены массовыми сокращениями и уверены в том, что после объединения театральная площадка попросту перестанет существовать.

В репетиционном зале театра необычно шумно. Правда, дело вовсе не в подготовке к спектаклю, так эмоционально сотрудники обсуждают грядущую реорганизацию. Задать свои вопросы те изначально собирались Борису Зорину, но представитель департамента культуры по каким-то причинам на встречу не пришел. Отвечать на все вопросы пришлось директору областной филармонии им. Аренского Александру Вахрушеву. Предполагается, что новое театрально-концертное агентство возглавит именно он.

Чтобы хоть как-то успокоить актеров, Александр Вахрушев вручил им гарантийные письма, - мол, не беспокойтесь, никто на улицу вас не выставит. А как же мы, - тут же звучат вопросы из зала. Многие уже получили уведомления о сокращении. Вахрушев пытался объяснить, что в большинстве случает речь идет о сокращении ставок, а не людей.

Объяснить заранее, что такое реорганизация, сотрудникам театра и в самом деле никто не удосужился. Вторую неделю подряд про реформы пишут все местные СМИ, работники театра в свою очередь пишут письма Путину и Мединскому с просьбой сохранить театр. Не смог все как следует разъяснить своим подчиненным и директор Всеволод Чубенко, который сейчас вместе с частью труппы театра драмы на гастролях в Финляндии.

Теперь уже точно можно сказать, по-тихому не получилось, и сотрудники театра ждут в гости представителей региональных властей. Чтобы те еще раз объяснили для чего, почему и кто от реорганизации выиграет. Судя по накалу страстей в репетиционном зале, ответы на многие из этих вопросов они так и не расслышали.

Вопрос создания нового театрально-концертного агентства Андрей Никитин обсудил со своим заместителем Марией Пантелейчук. Губернатор обратил внимание на несколько важных моментов, среди которых - соблюдение всех трудовых и творческих прав сотрудников этих учреждений.

Губернатор заявил, что после реорганизации финансирование учреждений не будет сокращено, но все так называемые «левые» схемы должны быть исключены из практики.





