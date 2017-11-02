Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Сотрудники театра драмы им.Достоевского обеспокоены будущей реорганизацией областных культурных учреждений
Олеся Иванова
Фото  Видео репортаж Видео
Вопросы будущей реорганизации областных культурных учреждений стали предметом обсуждения на собрании в театре драмы имени Достоевского. Его сотрудники обеспокоены массовыми сокращениями и уверены в том, что после объединения театральная площадка попросту перестанет существовать.
В репетиционном зале театра необычно шумно. Правда, дело вовсе не в подготовке к спектаклю, так эмоционально сотрудники обсуждают грядущую реорганизацию. Задать свои вопросы те изначально собирались Борису Зорину, но представитель департамента культуры по каким-то причинам на встречу не пришел. Отвечать на все вопросы пришлось директору областной филармонии им. Аренского Александру Вахрушеву. Предполагается, что новое театрально-концертное агентство возглавит именно он.
Чтобы хоть как-то успокоить актеров, Александр Вахрушев вручил им гарантийные письма, - мол, не беспокойтесь, никто на улицу вас не выставит. А как же мы, - тут же звучат вопросы из зала. Многие уже получили уведомления о сокращении. Вахрушев пытался объяснить, что в большинстве случает речь идет о сокращении ставок, а не людей.
Объяснить заранее, что такое реорганизация, сотрудникам театра и в самом деле никто не удосужился. Вторую неделю подряд про реформы пишут все местные СМИ, работники театра в свою очередь пишут письма Путину и Мединскому с просьбой сохранить театр. Не смог все как следует разъяснить своим подчиненным и директор Всеволод Чубенко, который сейчас вместе с частью труппы театра драмы на гастролях в Финляндии.
Теперь уже точно можно сказать, по-тихому не получилось, и сотрудники театра ждут в гости представителей региональных властей. Чтобы те еще раз объяснили для чего, почему и кто от реорганизации выиграет. Судя по накалу страстей в репетиционном зале, ответы на многие из этих вопросов они так и не расслышали.
Вопрос создания нового театрально-концертного агентства Андрей Никитин обсудил со своим заместителем Марией Пантелейчук. Губернатор обратил внимание на несколько важных моментов, среди которых - соблюдение всех трудовых и творческих прав сотрудников этих учреждений.
Губернатор заявил, что после реорганизации финансирование учреждений не будет сокращено, но все так называемые «левые» схемы должны быть исключены из практики.


02.11.2017 18:53 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.