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Специалисты Центра защиты леса Новгородской области подвели итоги полевых работ
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Специалисты Центра защиты леса Новгородской области подвели итоги полевых работ, которые они провели в этом году. Эксперты обследовали 10 тысяч гектаров. И почти на двух с половиной тысячах выявили слабые и неустойчивые деревья. По мнению специалистов, это вызвано, в основном, почвенно-климатическими факторами: воздействием сильных ветров, переувлажнением и, в меньшей степени, болезнями. Кстати, развитие вредных организмов в лесах Новгородской области находится на минимальном уровне. Этому способствовали холодные весна и лето с большим количеством осадков. Всего на территории Новгородской области числится 5 тысяч гектаров поврежденных и погибших насаждений, все они требуют проведения лесопатологических обследований. Информация о состоянии лесов вносится в соответствующие реестры и регулярно передается в профильный комитет областного правительства для планирования лесозащитных мероприятий.
03.11.2017 17:41 











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