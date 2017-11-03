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Главный федеральный инспектор Вадим Непряхин проверил, как идет капитальный ремонт в доме–интернате имени Ушинского
Оксана Шведова
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Главный федеральный инспектор Вадим Непряхин проверил, как идет капитальный ремонт в доме–интернате имени Ушинского. Недавно здесь начались масштабные работы на шести основных корпусах. Подрядчики трудятся с раннего утра до позднего вечера, чтобы успеть сделать детям подарок к Новому году.
Такой масштабный ремонт в доме-интернате имени Ушинского проходит впервые за много лет. Все 6 основных корпусов переделывают по современным стандартам. Главный федеральный инспектор интересуется у строителей: какие используются материалы, технологии, и главное - квалифицированные ли сотрудники работают здесь. Подрядчик Сергей Липин отвечает, что за качество ручается лично, иначе не брался бы за социальный объект. Сейчас строители немного отстают по срокам из-за большого объема, но с привлечением субподрядчиков должны успеть.
Все 6 корпусов дома-интерната будут полностью модернизированы. В спальнях установят новые окна, стены утеплят, полы выровняют, заменят проводку и создадут комфортные, а главное доступные входы и выходы для детей-инвалидов. Здесь и раньше было неплохо, говорит заместитель директора дома-интерната Павел Васильев, а после ремонта станет еще лучше.
Сейчас все 170 воспитанников дома-интерната терпеливо ждут, когда же переедут в свои новые комнаты. Пока их временно разместили в игровых помещениях и классах.
Делать ремонт в специализированном помещении подрядчику непросто. За работой строителей строго следят надзорные органы. Важно, чтобы все соответствовало нормативам: ширина дверных проемов, качественные пандусы, специальное покрытие для пола, чтобы колясочникам было удобно передвигаться. Все это значительно упростит жизнь воспитанников детского дома.
03.11.2017 17:42 











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