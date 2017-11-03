



Великий Новгород вместе со всей страной принял участие в Большом этнографическом диктанте Анжелика Королева



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Детище Федерального агентства по делам национальностей и министерства национальной политики Удмуртской Республики - Большой этнографический диктант на втором году существования вышел на международный уровень. Охватив 11 стран СНГ, и, естественно, всю Россию, сегодня его писали в 85-ти регионах Федерации.

В Новгородской области просветительская акция проходила сразу на 39-ти площадках, включая две в областном центре: в региональном Институте профессионального развития и в школе № 2. Куда отправилась наша съемочная группа и еще 33 человека, желающих проверить свои знания истории, обычаев, традиций и культуры нашей страны.

Большой этнографический диктант на самом деле совсем не диктант, а тест, с вариантами ответов. Максимальная оценка, которую можно получить (если знаешь всё) – 30 баллов, по одному за каждый правильный ответ. И, скажем, как участники мероприятия, не так-то просто вспомнить, или хотя бы догадаться из чего, например, делают струны для музыкального инструмента алтайских народных сказителей, как зовут знаменитую печорскую сказительницу, какую птицу на псковском диалекте называют черногуз, и что в переводе с финского означает название озера Ильмень.

Итоги акции, приуроченной ко Дню народного единства, организаторы Диктанта обещают подвести к другому всенародному празднику – Дню конституции. Свой результат можно будет узнать на своей же площадке. А можно проверить себя в интернете. Правильные ответы и разбор типичных ошибок опубликуют, в частности, на сайте Федерального агентства по делам национальностей, 10-го ноября. И как бы там ни было, огорчаться не стоит: писали ведь не на оценку, а для того, чтобы проверить себя. И, может быть, убедиться – как мало мы еще знаем о нашей огромной и многонациональной стране.



