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В Старой Руссе прошло первое выездное заседание Молодежного парламента при Новгородской областной думе
Аэлита Тошкина
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Старорусские школьники и гимназисты ходят отрядами, поют песни и выкрикивают речевки не просто так, эти старшеклассники – активисты местной «Школы лидеров», девиз которой «Сегодня ты первый в школе, а завтра лидер в стране».
3 года назад в Старорусском районе 80 старшеклассников стали участниками проекта «Школа лидеров». Сегодня таких активистов более 200. Чего хотят эти ребята, которым едва исполнилось 14? Как выяснилось, не только придумывать, но и воплощать в жизнь свои проекты в спорте, культуре, образовании, уметь находить спонсоров и участвовать в грантовых программах.
Спикер областной думы Елена Писарева предложила ребятам встречу в режиме диалога. Зал тут же засыпал Елену Владимировну самыми разнообразными пожеланиями - от развития велосипедной инфраструктуры в Старой Руссе, до профориентации школьников. Часть вопросов, которая волновала школьников, касалась и политической карьеры, ребята своих амбиций не скрывали.
После эмоционального общения рушане приняли Елену Владимировну в «Школу лидеров», подарив символический галстук и сфотографировались на память.
Свои эмоции от этой встречи школьники оставили в письменном виде на дереве впечатлений. А Елена Писарева коснулась итогов разговора уже на встрече с младшими коллегами, активистами Молодежного парламента, которые еще вчера сами ходили в школу, а сегодня получают высшее образование, работают, делают первые шаги в предпринимательстве. И это говорит о том, что уже можно задумываться о практике наставничества.
Члены Молодежного парламента согласились, что нужно совместно со школьниками не только генерировать, но и воплощать идеи, прежде всего для развития в области добровольческого движения, создания волонтерских Центров, и выразили готовность выступить с законодательной инициативой, регулирующей сферу молодежной политики в области. Старшие товарищи, депутаты областной думы готовы рассмотреть предложения от молодых парламентариев.


07.11.2017 17:09 











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