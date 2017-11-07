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НОВОСТИ





Новгородская область отметила День народного единства
Юрий Левиков
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Основные торжества прошли на главной площади Великого Новгорода. 15 подростков, которым исполнилось 14 лет на сцене получили паспорта из рук руководства области и города. В день праздника отметили 12 обладателей золотых значков ГТО. Кроме того, 3 новгородца с ограниченными возможностями получили положенные по закону машины. Ключи от "Лады" вручал лично губернатор Андрей Никитин. Финальной точкой торжеств стало всеобщее шествие к памятнику «Тысячелетие России». К монументу возложили корзину с цветами, позитива добавили и любимые мелодии в исполнении духового оркестра.

07.11.2017 17:21 











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