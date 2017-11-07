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В Великом Новгороде прошли торжественные мероприятия, посвященные столетию Октябрьской революции


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Официальное торжественное мероприятие, посвященное столетию Октябрьской революции в Великом Новгороде прошло в Центре культуры имени Васильева. Среди гостей, конечно, преобладали люди старшего поколения. Их встречали красные флаги при входе в здание и алые воздушные шары на лестнице. Вечер открылся с исполнения «Интернационала», весь зал встал, а многие даже подпевали гимну революции. Во время торжественной встречи многие говорили о величайшем историческом значении событий 1917 года для нашей страны и всего мира. Этому же был посвящен и фильм, который представили гостям мероприятия. Апофеозом празднования стало вручение юбилейных медалей, посвященных вековой годовщине революции.
А начались торжества по случаю 100-летия Октябрьской революции с возложения цветов к памятнику Ленина на площади Победы-Софийской, организованного новгородскими коммунистами. Митинг проводить не стали. Собравшиеся лишь выслушали поздравление первого секретаря Новгородского обкома КПРФ Валерия Гайдыма.
Дань памяти вождю мирового пролетариата воздали корзиной красных гвоздик, а также букетами, с которыми пришли рядовые коммунисты. Еще одну церемонию провели и по другим знаковым для членов КПРФ адресам, возложив цветы к памятнику Ленина на Дворцовой площади и к бюсту Карлу Марксу на улице Черепичной.

07.11.2017 18:54 











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