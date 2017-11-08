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Главный Федеральный инспектор по Новгородской области Вадим Непряхин продолжает инспектировать социальные объекты
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Главный Федеральный инспектор по Новгородской области Вадим Непряхин по поручению полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова, продолжает инспектировать социальные объекты, на ремонт которых из резервного фонда главы Государства выделены средства. Сегодня в плане проверки значился госпиталь ветеранов в Великом Новгороде. На модернизацию дневного отделения учреждение получило более двух миллионов рублей. К первому декабря подрядчики должны закончить работы.
Ремонт строители делают по всем стандартам, учитывая требования современной медицины. Уже в декабре пациенты госпиталя ветеранов смогут приходить сюда на процедуры, гарантируют строители. Вадим Непряхин тоже отметил, что работы идут согласно графику. А еще главный федеральный инспектор обратил внимание на то, что на большинстве объектов работают новгородские специалисты, у которых подход к каждому объекту именно, как к своему.
Подрядчик также отремонтирует и фасад госпиталя ветеранов. Погодные условия этим работам не помешают. Так что представители фирмы-подрядчика заверили, что справятся в срок и с этой работой.
08.11.2017 17:50 











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