Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Новгородском Университете представили нового руководителя
Фото  Видео репортаж Видео
В Новгородском Университете представили нового руководителя. Им стал 39-летний Юрий Боровиков, до этого он работал проректором по образовательной деятельности Томского политехнического университета. Боровиков является доктором технических наук, профессором, обладателем премии правительства России в области науки и техники для молодых ученых.
До выборов, дата которых пока не назначена, Юрий Боровиков будет исполнять обязанности ректора. Известно, что он уже встретился со всем руководящим составом университета и наметил первые шаги по части перезагрузки вуза. Впрочем, сегодня об этой перезагрузке говорил не только он. Так губернатор региона Андрей Никитин считает что на базе НовГУ в ближайшие годы необходимо решить ряд задач, в их числе построение единой системы образования и инвентаризация ресурсных возможностей.
Отдельные слова благодарности от Андрея Никитина прозвучали в адрес экс-руководителя Новгородского Университета Виктора Вебера. Так, по словам губернатора, именно его мудрые советы и поддержка в свое время помогли Никитину освоиться на новом месте работы.
Впрочем, Виктор Вебер НовГУ не покидает, после ухода с должности ректора он возглавит Институт медицинского образования. За многолетний и добросовестный труд Виктор Вебер был удостоен звания «Почетный работник образования» и благодарности председателя Новгородской областной думы.

08.11.2017 18:49 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.