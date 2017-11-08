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|В Новгородском Университете представили нового руководителя
В Новгородском Университете представили нового руководителя. Им стал 39-летний Юрий Боровиков, до этого он работал проректором по образовательной деятельности Томского политехнического университета. Боровиков является доктором технических наук, профессором, обладателем премии правительства России в области науки и техники для молодых ученых.
До выборов, дата которых пока не назначена, Юрий Боровиков будет исполнять обязанности ректора. Известно, что он уже встретился со всем руководящим составом университета и наметил первые шаги по части перезагрузки вуза. Впрочем, сегодня об этой перезагрузке говорил не только он. Так губернатор региона Андрей Никитин считает что на базе НовГУ в ближайшие годы необходимо решить ряд задач, в их числе построение единой системы образования и инвентаризация ресурсных возможностей.
Отдельные слова благодарности от Андрея Никитина прозвучали в адрес экс-руководителя Новгородского Университета Виктора Вебера. Так, по словам губернатора, именно его мудрые советы и поддержка в свое время помогли Никитину освоиться на новом месте работы.
Впрочем, Виктор Вебер НовГУ не покидает, после ухода с должности ректора он возглавит Институт медицинского образования. За многолетний и добросовестный труд Виктор Вебер был удостоен звания «Почетный работник образования» и благодарности председателя Новгородской областной думы.
|08.11.2017 18:49
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