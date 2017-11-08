



Двадцать первый Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Федора Михайловича Достоевского открыт



Фото Видео

В культурной жизни Новгородской области большое событие – начался двадцать первый Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Федора Михайловича Достоевского. Торжественная церемония прошла на сцене Новгородского академического театра драмы. Фестивальную программу открыла труппа московского Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова - спектаклем «Чужая жена и муж под кроватью».

На встрече с журналистами, которая прошла за час до официального открытия, театральные критики и члены жюри напомнили общественности, что в 2021 году исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Никто из собравшихся не возражал, если бы национальный праздник, посвященный памяти этого великого русского писателя и мыслителя, прошел не только в Великом Новгороде, но и в Старой Руссе, в доме-музее русского классика. А сегодня 21-ый Международный фестиваль может гордиться широким географическим охватом театральных коллективов.

Камерные спектакли по произведениям Достоевского пройдут в Великом Новгороде и Старой Руссе. В рамках театрального фестиваля лучшие режиссерские и актерские находки будут отмечены профессиональным жюри. У зрителей также будет возможность оценить театры в своем голосовании в номинации «Приз зрительских симпатий». Завершится театральный праздник 12 ноября на сцене Новгородского театра драмы спектаклем «Записки из мертвого дома» Кемеровского театра драмы.

Также в первый фестивальный день в киноцентре «Россия» известный столичный киновед Лариса Ельчанинова провела лекцию об анимационных экранизациях произведений Достоевского. Федор Михайлович - один из самых экранизируемых классиков, отметила преподаватель ВГИКа, и в этом нет ничего удивительного. Достоевский не писал пьес, но всегда востребован и в театре, и в кино. Первый немой фильм по его произведениям был снят еще до революции, в 1910 году, а первый спектакль был поставлен еще при жизни писателя.

На лекции новгородцы услышали много интересной информации об экранизации произведений классика, герои которых продолжают жить и сейчас на мировых экранах.



