



В областной филармонии с аншлагом прошел второй областной фестиваль национальных культур «Территория дружбы» Аэлита Тошкина



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В территорию дружбы превратился колонный зал филармонии, где была представлена экспозиция «140 и одна кукла» из коллекции Дома дружбы Ленинградской области. Эти интересные куклы представляли практически все народности нашей страны. А дальше многообразное богатство этнического костюма можно было оценить в натуральную величину на экспозиции национальной одежды. Тут же и проходили своеобразные репетиции - фрагмент татарского танца показали девочки из чудовского ансамбля «Реванш». С этим номером они вышли в финал национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» и уже в начале весны следующего года представят нашу область в Москве.

Приветствовал новгородские коллективы, а также гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской и Ленинградской областей первый заместитель губернатора Сергей Сорокин.

А дальше слово взяли представители всех 40 народных коллективов и одновременно поздоровались со зрителями каждый на своем родном языке.

Особенностью второго фестиваля стало то, что гвоздем выступлений стало дефиле народных костюмов 19 начала 20 веков. Фрагмент своей частной коллекции представил Сергей Глебушкин, московский собиратель и исследователь народных костюмов. В необычном показе народной моды «Живая старина» участвовали и сами коллективы. Авторскими Олонецкими покосными костюмами щеголяли ансамбли Лужского городского ДК, представив зрителям сценку покоса в Ильин день.

Больше двух часов в песнях и танцах участники гала-концерта признавались в любви к народной культуре и пообещали встретиться на этой же сцене ровно через год на третьем областном фестивале национальных культур «Территория дружбы».



