



Губернатор Андрей Никитин в очередной раз побывал на строительстве новой школы в Псковском микрорайоне



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Андрей Никитин в очередной раз побывал на строительстве новой школы в Псковском микрорайоне. Этот социально важный проект находится на особом контроле губернатора. У строителей есть всего семь месяцев на возведение здания. Напомним, что стройка началась в мае, а уже к концу декабря этого года по условиям контракта «Трест-2» обязан завершить здесь первый этап работ и приступить к внутренней отделке. Подрядчик заверил, что процесс идет по утвержденному графику: на площадку завезли не только все необходимые конструкции, но и уже подготовили материалы для благоустройства территории. Асфальт здесь планируют положить уже в этом году, и погода позволяет это сделать. Кроме того, подрядчик выиграл контракт на установку котельной, и вскоре начнется ее монтаж.

Параллельно с процессом строительства идет формирование педагогического коллектива. На рассмотрении комитета образования города сейчас несколько кандидатур на должность директора школы.

А вот с процессом написания, согласования и регистрации Устава будущей школы губернатор попросил поторопиться и дал поручение завершить его на этой неделе.



