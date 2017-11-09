



Новгородские образовательные учреждения возобновляют работу после вынужденных каникул



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10 ноября практически все школы и гимназии Великого Новгорода возобновят свою работу после вынужденных каникул. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, озвучив также последние данные. С 16 октября по 8 ноября было отмечено 494 случая заболевания детей внебольничной пневмонией. Как отметил руководитель ведомства Анатолий Росоловский, цифра высокая, но, в основном, болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести. А вот спада, чтобы прекратилась циркуляция заболевания, нет, и он не ожидается.

Чтобы исключить дополнительные случаи возникновения внебольничной пневмонии, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют проводить в школах ежедневную уборку с применением дезинфицирующих средств, регулярно проветривать помещения и вести контроль за состоянием здоровья детей. А родителям настоятельно рекомендуют не приводить в учебные учреждения больных детей. После пневмонии иммунитет к ней не вырабатывается, и нет гарантии, что не будет рецидива.

Три недели с момента первой зарегистрированной пневмонии (в течение которых могут проявиться и другие случаи) истекают, и все школы и гимназии Великого Новгорода, за исключением трех, возобновят учебный процесс.

Мониторинг заболеваемости продолжится и далее. В настоящее время Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, по результатам которого выявят окончательные причины возникновения и распространения внебольничной пневмонии. Пока по выявленным нарушениям три юридических лица уже привлечены к административной ответственности.



