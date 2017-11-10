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В налоговых инспекциях Новгородской области проходят Дни открытых дверей
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В налоговых инспекциях Новгородской области проходят Дни открытых дверей. Главная их цель – дать населению необходимые разъяснения об уплате имущественного, транспортного и земельного налогов за 2016 год, срок погашения которых заканчивается 30 ноября. Только налогоплательщикам Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого района было разослано более 150 тысяч уведомлений.
День открытых дверей в налоговых инспекциях проходит уже не первый год, и новгородцы в это время всегда стараются воспользоваться услугами специалистов. По статистике прошлых лет, за один день инспекторы принимают более тысячи человек. Вот и сегодня в девятую межрайонную инспекцию налогоплательщики стали приходить с самого раннего утра. Несмотря на большой поток посетителей, очередей не было. Консультанты помогали выбрать на терминале необходимую услугу, получить талон электронной очереди и направляли в операционный зал. Также по вопросам налогообложения всех пришедших консультировал администратор.
Стоит отметить, что во время проведения Дня открытых дверей режим работы инспекций продлевается до 18 часов. Пройдет он и 11 ноября, в субботу, с 10 утра до 15 часов дня. Повторно мероприятие состоится также 24 и 25 ноября.
10.11.2017 17:18 











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