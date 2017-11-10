



Новгородский губернатор и известный московский радиоведущий провели открытое интервью Юрий Левиков



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Необычный формат общения, «открытое интервью», представили представителям СМИ, блогерам и студентам губернатор Андрей Никитин и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Многие ожидали, что знаменитый журналист будет задавать главе региона острые и неудобные вопросы, но по факту спросить обоих гостей мог любой в зале.

Надо заниматься своей профессией, – говорил собравшимся Алексей Венедиктов, и, если это журналистика, то работать надо честно. Всё то, что он рассказывает по радио, по его словам, он доносит и до президента. Никакой конъюнктуры, только так, годами, зарабатывается репутация. Вопросы о том, что и как неправильно, - говорит Алексей Венедиктов, - появляются с момента создания «Эха Москвы» еще при Горбачеве, но это не мешает до сих пор поддерживать хорошие отношения с последним президентом СССР они периодически встречаться, общаться, спорить.

В зале много новгородских журналистов. Сразу несколько вопросов к столичному гостю о том, каким видится Великий Новгород из далекой Москвы. Оказывается, не все знают, что он вообще на карте существует.

Продолжила новгородскую тему шеф-редактор радио «Славия» Светлана Герасимова: «У нас в железнодорожных билетах до сих пор не Великий Новгород, а Новгород-на-Волхове, не пора ли уже заменить название на более актуальное?»

Андрей Никитин заверил, что над этим работают, а журналисты посетовали, что ничего об этом не знают. Отсюда следующие вопросы: почему журналистов не приглашают на внеочередные заседания регионального правительства, и даже почему решения принимаются «втихаря»?

Отвечал губернатор Андрей Никитин по пунктам. К примеру, о сокращениях числа чиновников: 270 ставок сократят в следующем году. Ну а министерства или департаменты: так первое название просто более звучное, так удобнее работать с федералами, это красивая обертка, которая упрощает жизнь, и подобное переименование ровным счетом ничего не стоило. Что касается проблем, то их много и копились они, по словам Андрея Никитина, годами.

Среди необычных моментов открытого интервью – подарок маревского блогера Владимира Львовского Алексею Венедиктову. Он преподнес главному редактору «Эха Москвы» лукошко с яблоками.



