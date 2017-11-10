



Сотрудники органов внутренних дел в сотый раз отмечают профессиональный праздник



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Торжественное юбилейное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, состоялось в филармонии. Здесь многие сотрудники полиции получили награды всех уровней. Поздравляя полицейских с профессиональным праздником, Андрей Никитин отметил, что лозунг советской милиции «Служа закону – служу народу» как нельзя точно отражает суть работы сотрудников органов внутренних дел.

По традиции, на празднике объявили и десятку новгородских «Шерлоков Холмсов» - победителей конкурса профессионального мастерства. Статуэтки знаменитого сыщика был удостоен и следователь по особо важным делам регионального управления МВД Александр Афанасьев. Награду он получил за раскрытие резонансного дела о торговле наркотиками, которую вела преступная группа.

И какой праздник без подарков. На площади Победы–Софийской прошло вручение ключей от новых служебных автомобилей подразделениям областного управления министерства внутренних дел. 30 машин получили сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, уголовного розыска и дежурных частей, а также других подразделений полиции Великого Новгорода и муниципальных районов. А губернатор Новгородской области Андрей Никитин вручил начальнику регионального управления МВД Сергею Коломыцеву сертификат на приобретение служебных машин от Правительства Новгородской области.

А первые торжественные мероприятия состоялись утром в региональном управлении МВД. Со знаменательной датой – столетием со дня образования рабоче-крестьянской милиции подчиненных поздравил начальник ведомства Сергей Коломыцев. В своем выступлении он отметил, что во все времена главной задачей органов внутренних дел была и остается защита интересов государства, жизни и здоровья граждан.

Отличившимся сотрудникам начальник УМВД России по Новгородской области Сергей Коломыцев вручил ведомственные награды, поощрения от регионального управления и областного Правительства, подчеркнув, что в любые времена служба в милиции и полиции была примером верности долгу и присяге. Среди награжденных - начальник дежурной части областного управления Владимир Крючков. За образцовое исполнение служебных обязанностей он был отмечен благодарностью министра внутренних дел. На службе Владимир уже почти четверть века. Работа напряженная, говорит полицейский, но справляться со своими обязанностями помогает профессионализм и слаженный коллектив.

Также на празднике состоялось награждение победителей областного конкурса «Лучший народный дружинник Новгородской области» и конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».



