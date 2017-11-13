



В Великом Новгороде завершился 21 Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Федора Михайловича Достоевского Аэлита Тошкина



Фото Видео

В Великом Новгороде завершился 21 Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Федора Михайловича Достоевского. Финальный спектакль и торжественная церемония закрытия прошли на сцене областного академического театра драмы, который носит имя классика.

Пять дней на площадках двух городов Новгородской области выступали коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово и Польши. Поклонники театрального искусства вновь получили возможность увидеть, насколько по-разному театральные труппы воплощают на сцене творчество Достоевского.

Завершил фестиваль спектакль Кемеровского театра драмы «Записки из мертвого дома». В течение двух с половиной часов сцена превращалась то в острог, то в уездный город. И там, и там - цепи и несвобода. Жизнь проходит в бесконечном пьянстве и поиске ответа на вопрос: когда же человеку будет хорошо?

Пронзительным откровением стала финальная сцена массового покаяния под песню о разбойнике Кудеяре.

Лучшим спектаклем фестиваля жюри признало постановку «Чужая жена и муж под кроватью» академического театра имени Вахтангова. Лучшим режиссером стал Даниил Романов из столичного театра «Комната 4» за спектакль «Кроткая», а сыгравшая в нем актриса Мария Беккер получила приз за лучшую женскую роль. В номинации «Лучшая мужская роль» победил польский актер Михалу Студзиньски, сыгравший в моноспектакле «Иван Карамазов возвращает билет».

В 2021 году исполнится 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Актеры и организаторы фестиваля верят, что в предстоящем масштабном культурном событии театру будет отведена одна из главных ролей.



