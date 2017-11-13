Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Активисты Общероссийского народного фронта в Новгородской области подвели итоги работы в этом году
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
Отчет о реализации различных проектов и новые предложения по ним объединили и начали обсуждение с темы благоустройства городской среды. По стране выделили 20 миллиардов рублей на эти цели, часть досталась и нашей области. Но вложение средств, по мнению местных активистов ОНФ, оказалось не слишком верным, ведь жители мечтали о комфорте, а получили только асфальт.
Теперь общественники ратуют за комплексный подход при благоустройстве и снижение процента софинансирования со стороны граждан. Другой проект «Дорожная инспекция/ Карта «убитых» дорог» позволил обратить дополнительное внимание на эту проблему. Активисты подвели некоторые итоги: самые опасные, по мнению людей, участки, на которые жаловались чаще всего – Колмовский мост, а также отдельные дороги в Шимском и Солецком районах.
В то же время докладчица подчеркнула: на 15 участках, на состояние которых обращали внимание властей представители ОНФ, проведен капительный ремонт, еще на 17 – ямочный. На следующий год в планах на восстановление еще 66 отрезков с карты «убитых» дорог. Среди других проектов отметим также инициативу «Генеральная уборка» - из 87 несанкционированных свалок, выявленных новгородскими активистами ОНФ, удалось убрать почти треть.

13.11.2017 19:40 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.