



Активисты Общероссийского народного фронта в Новгородской области подвели итоги работы в этом году Юрий Левиков



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Отчет о реализации различных проектов и новые предложения по ним объединили и начали обсуждение с темы благоустройства городской среды. По стране выделили 20 миллиардов рублей на эти цели, часть досталась и нашей области. Но вложение средств, по мнению местных активистов ОНФ, оказалось не слишком верным, ведь жители мечтали о комфорте, а получили только асфальт.

Теперь общественники ратуют за комплексный подход при благоустройстве и снижение процента софинансирования со стороны граждан. Другой проект «Дорожная инспекция/ Карта «убитых» дорог» позволил обратить дополнительное внимание на эту проблему. Активисты подвели некоторые итоги: самые опасные, по мнению людей, участки, на которые жаловались чаще всего – Колмовский мост, а также отдельные дороги в Шимском и Солецком районах.

В то же время докладчица подчеркнула: на 15 участках, на состояние которых обращали внимание властей представители ОНФ, проведен капительный ремонт, еще на 17 – ямочный. На следующий год в планах на восстановление еще 66 отрезков с карты «убитых» дорог. Среди других проектов отметим также инициативу «Генеральная уборка» - из 87 несанкционированных свалок, выявленных новгородскими активистами ОНФ, удалось убрать почти треть.



