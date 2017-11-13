



В мэрии Великого Новгорода прошло большое аппаратное совещание Оксана Шведова



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Строительство школы на Белорусской, благоустройство дворов в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды и ход ремонтных работ на улицах Великого Новгорода стали главными темами большого аппаратного совещания, которое прошло в мэрии областного центра.

Фотоотчет по стройке на Белорусской - основная тема заседания. За тем, как «растет» новая школа, следят чуть ли не круглосуточно, впрочем, также как и работают на объекте. Докладывая о ходе строительства, Управление капитального строительства города сообщает: подрядчик Трест-2 пока успевает по всем показателям, на 75%, а то и 85% выполняя основные объемы. Монтажные работы на стройке сейчас самые важные.

А вот с дорогами, как выяснилось на аппаратном совещании, в городе не все так гладко. Из 153-х миллионов освоено 123. Из 30-ти запланированных участков отремонтировано 25. К некоторым подрядчики вообще не приступали. Председатель комитета ЖКХ города Игорь Прохоров признается: подвела погода, слишком поздно провели аукцион. В результате, отрезок Санкт-Петербургская–Радищева и Большая Московская–Державина останется без ремонта.

Обсудили на аппаратном и то, как справился муниципалитет с ремонтом и благоустройством городских дворов (в рамках приоритетного проекта по формированию городской среды). Общий объем финансирования в этом году составил более 80-ти миллионов рублей. 56 направили на благоустройство дворов, 28 - на места общего пользования. Вот с ними-то, а вернее с их благоустройством, не все хорошо, сообщили жители. В микрорайоне Луговой подрядчик, а это новгородская фирма «Строй-М», работы не закончил.

Благоустройство на Луговой мэр взял на личный контроль и пообещал в скором времени отправить туда проверку. Исправлять недостатки подрядчикам придется и во дворе улицы Парковая, 14, корпус 1, а также на Псковской, 34. С задачами по благоустройству они не справились. В следующем году, когда город снова будет участвовать в проекте и получит уже больше денег на ремонт дворов и общественных мест, выбирать подрядчиков будут тщательнее.



