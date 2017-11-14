



В воскресной школе при Покровском соборе Зверина монастыря состоялась конференция, посвященная взаимодействию церкви и вооруженных сил Елена Пилосова



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Конференция предваряет ежегодные Знаменские образовательные чтения, которые пройдут в Великом Новгороде накануне Дня празднования Иконы Божией Матери.

Начальник городского отдела по вопросам обороны и правоохранительных органов Валерий Левонин признается: работая в призывной комиссии в месте с настоятелем Покровского собора протоиереем Игорем Беловенцевым, они не раз слышали от призывников сомнения о необходимости службы в армии, ведь в свое время воинский долг Родине отдали их отцы и за сыновей тоже. Но это ошибочное суждение молодежи сегодня опроверг выпускник Суворовского училища, военнослужащий регионального отдела Росгвардии Борис Машковский.

Чтобы подрастающее поколение понимало необходимость и значимость службы в армии, Новгородская Епархия совместно с военкоматом уже много лет ведут работу с призывниками, учащимися и студентами. В Новгородской области в каждой военной части есть свой храм, куда военнослужащие могут в свободную минуту прийти и побеседовать с батюшкой.

Об актуальности взаимодействия церкви и армии говорит тот факт, что в этом году тема нравственных ценностей и будущего человечества заявлена как основная на 26-х Международных Рождественских образовательных чтениях, Знаменские чтения – это региональный их этап. И подобные встречи, как сегодня, начинаются уже в ноябре-декабре. Собираются на них не только представители Новгородской епархии и военного комиссариата, но и ветераны, учащиеся колледжей, воспитанники патриотических клубов.



