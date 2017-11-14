



В Великом Новгороде в шестой раз прошла международная конференция «Модель ООН» Максим Петров



Фото Видео

Почувствовать себя в роли представителя государства и принять участие в решении острых мировых проблем смогли старшеклассники из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, а также зарубежные гости из международной академии - всего 150 человек.

«Мы за мир! Мы против войны!» На каком бы языке не звучали эти слова переоценить их значение невозможно. Дабы доказать, что любой конфликт, даже на политической карте мира можно разрешить мирным путем старшеклассники уже который год сами принимают роль представителей разных стран.

В этом году жребий распределил полторы сотни школьников на 35 государств. Они работали в 4-ех профильных комитетах: права человека, окружающая среда и культура, разоружение и безопасность, а также политический комитет. На площадках обсуждали реальные мировые проблемы, именно те, что на повестке у настоящей организации объединенных наций.

Каждый комитет рассматривал по два вопроса. В результате дебатов, которые к слову, проходили исключительно на английском языке, появилось несколько резолюций. Победили авторы документа, получившего наибольшую поддержку от других государств.

В Великом Новгороде игра прошла в шестой раз, но зародилась она значительно раньше. Впервые смоделировать ООН решили школьники Гааги в 1968-ом году, и за полвека их идею успели подхватить старшеклассники всего мира. Великий Новгород не стал исключением.



