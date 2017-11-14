



В Большом зале областного правительства прошла церемония открытия проекта «Наставники: не рядом, а вместе» Ирина Демендеева



Фото Видео

В проекте «Наставники: не рядом, а вместе» участвуют 40 регионов страны. Сегодня к ним присоединилась и Новгородская область. 13 желающих, в числе которых губернатор, его заместитель, председатель Новгородской областной думы, руководители департаментов, депутаты и другие решили взять "под свое крыло" подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Некоторые из подростков уже знают, чем хотят заниматься в будущем. Так, 16-летний Артем Иванов мечтает о военной службе. Молодой человек сирота. Немало времени он проводил на улице. Отсюда и проблемы с учебой. Сегодня Артем уверен, что армия для него – это шанс начать новую жизнь, но о специфике службы он пока имеет смутное представление. И здесь ему бы не помешала консультация опытного человека.

За время проекта наставники, их подопечные и психологи проведут не меньше 6 встреч. Планируется, что проходить они будут на рабочих местах. Впрочем, не исключено, что некоторые взрослые захотят познакомить ребят не только со своей работой, но и с хобби. Конечно, если их подопечные будут достаточно настойчивы. К слову, сегодня организаторы провели не только официальную церемонию открытия, но и устроили что-то вроде домашних посиделок, на которых ребята смогли в неформальной обстановке пообщаться со своими наставниками.

Добавим, что этот новый для Новгородчины проект сопровождает Агентство стратегических инициатив. Идея нашла поддержку на расширенном заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента Владимира Путина. Что касается итогов этого проекта, то их планируют подвести в июне 2018 года.





