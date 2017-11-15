



В Сольцах Новгородский центр музыкальных древностей имени Владимира Поветкина провел концерт-лекцию об истории древних музыкальных инструментов Оксана Шведова



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Центр музыкальных древностей получил возможность вести свою просветительскую деятельность по всей области, благодаря Президентскому гранту, который Центр выиграл в этом году.

Задорные мелодии крыловидных гуслей, гул чуринги и нежные звуки глиняных дудочек 10-го века впервые звучали в школе искусств города Сольцы. Такой необычный экскурс в историю музыки вызвал немалый интерес у юных ценителей прекрасного. Особенно ребятам понравилось то, что много веков назад мелодии рождались из самых обычных предметов - глины, бересты, дощечек и пластинок.

От желающих побыть в роли своих предков не было отбоя. Дети крутили чурингу, били в трещотку, водили хороводы, учились говорить на старославянском языке, а взрослые помогали им, как могли. Даже они, оказывается, не знали тайны старинных инструментов.

Каждый, кто пришел на необычный концерт, узнал для себя много нового. Самое главное - своими глазами увидел, как выглядели древние музыкальные инструменты. А чтобы дети не забывали свою историю, Центр подарил маленьким сольчанам копию старинных гуслей 14-го века.

Дополнительный предмет по истории музыкальных инструментов в Солецкой школе искусств конечно не введут, но копия старинных гуслей станет напоминанием о далеком прошлом, где музыка рождалась из самых простых и обычных вещей.



