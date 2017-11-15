Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Дорожно-транспортном техникуме в Панковке прошел отборочный чемпионат «World Skills»
Оксана Шведова, Светлана Иванова
Фото  Видео репортаж Видео
В Дорожно-транспортном техникуме в Панковке прошел отборочный чемпионат «World Skills». Лучшие автомеханики и автослесари Великого Новгорода боролись за право выступить на областных соревнованиях, которые пройдут в Боровичах.
Саша Чугунов - потомственный автомеханик. С 7-ми лет – с папой в гараже. Чинит машины с «закрытыми глазами». Кем стать в будущем, решил еще в детстве. Попасть на конкурс Международного класса на втором курсе техникума считает везением, как и то, что первым заданием стали неполадки в электрике.
Здесь, на отборочном чемпионате – самые лучшие будущие автомеханики. Уже сегодня эти ребята могут быстро найти неполадку и также быстро ее устранить. Участники перед соревнованиями прошли серьезную практику на автопредприятия, поработали с большегрузами и с автобусами.
Никите Чебарицыну на жеребьевке досталось задание найти поломку в коробке передач. Задача сложная, здесь важны внимательность и время, - говорит юноша. Никита, по мнению экспертов, - один из лидеров чемпионата. В профессию уходит с головой, работать любит руками.
За каждым участником строго следят эксперты. А это в основном преподаватели, прошедшие подготовку в столице. Среди них - победитель областных соревнований Илья Слепов. «World Skills», по его мнению, - возможность вырасти и подтянуть свои знания, ну и конечно, добавить себе престижа. На отборочный тур пригласили и тех, кто только мечтает научиться орудовать гаечным ключом. В рамках договора о сотрудничестве в техникуме проходят экскурсии, лекции и практику для школьников.
Кто поедет на областной чемпионат, станет известно только через три дня. Именно столько времени студентов-автомехаников будут проверять на прочность.

15.11.2017 17:25 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.