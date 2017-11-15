



В Дорожно-транспортном техникуме в Панковке прошел отборочный чемпионат «World Skills» Оксана Шведова, Светлана Иванова



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В Дорожно-транспортном техникуме в Панковке прошел отборочный чемпионат «World Skills». Лучшие автомеханики и автослесари Великого Новгорода боролись за право выступить на областных соревнованиях, которые пройдут в Боровичах.

Саша Чугунов - потомственный автомеханик. С 7-ми лет – с папой в гараже. Чинит машины с «закрытыми глазами». Кем стать в будущем, решил еще в детстве. Попасть на конкурс Международного класса на втором курсе техникума считает везением, как и то, что первым заданием стали неполадки в электрике.

Здесь, на отборочном чемпионате – самые лучшие будущие автомеханики. Уже сегодня эти ребята могут быстро найти неполадку и также быстро ее устранить. Участники перед соревнованиями прошли серьезную практику на автопредприятия, поработали с большегрузами и с автобусами.

Никите Чебарицыну на жеребьевке досталось задание найти поломку в коробке передач. Задача сложная, здесь важны внимательность и время, - говорит юноша. Никита, по мнению экспертов, - один из лидеров чемпионата. В профессию уходит с головой, работать любит руками.

За каждым участником строго следят эксперты. А это в основном преподаватели, прошедшие подготовку в столице. Среди них - победитель областных соревнований Илья Слепов. «World Skills», по его мнению, - возможность вырасти и подтянуть свои знания, ну и конечно, добавить себе престижа. На отборочный тур пригласили и тех, кто только мечтает научиться орудовать гаечным ключом. В рамках договора о сотрудничестве в техникуме проходят экскурсии, лекции и практику для школьников.

Кто поедет на областной чемпионат, станет известно только через три дня. Именно столько времени студентов-автомехаников будут проверять на прочность.



