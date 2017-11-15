



В Центре «Диалог» прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Дню рождения Российского движения школьников Лилия Кудряшова



Фото Видео

Указ о его создании Президент России подписал два года назад, а уже несколько месяцев спустя в составе этого общественного движения в пилотном режиме работали 10 школ нашей области. Сегодня к ним присоединились еще 40 новгородских школ.

Кирилл Михайлов из гимназии «Гармония» не только активный участник Российского движения школьников, он даже успел побывать на слете РДШ в Москве, откуда привез массу идей для своих друзей по школе.

Как признают кураторы РДШ, два года назад они пришли в школы не на пустое место: здесь и до них велась разносторонняя работа по воспитанию детей. Но идея движения как раз в том, чтобы, используя лучшее, создавать новые форматы, наладить обратную связь с педагогами и детьми и дать всем, кто хочет проявить себя, сделать это в масштабе всей страны.

Сегодня к 10-ти школам, которые уже работают в формате РДШ два года, подключилось еще 40. Кстати, сейчас во всех Федеральных округах страны идут обсуждения стратегии развития движения до 21-го года. Так что на Дне рождения молодой организации не только говорили о прошлых достижениях, но и обсуждали планы на будущее. Самые активные ребята могут рассчитывать на то, что их мнение в этом серьезном разговоре обязательно будут учитывать.



