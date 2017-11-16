



В Поддорье Холмский межрайонный прокурор провел прием граждан, пострадавших от урагана



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В Поддорье Холмский межрайонный прокурор провел прием граждан, пострадавших от урагана, который обрушился на село 18 сентября этого года. Клавдия Алексеева рассказала, что после стихии её дом и все хозяйственные постройки остались без кровли. Для ликвидации последствий пришлось взять кредит в банке, 19 тысяч собрали односельчане. Необходимые материалы дала и Поддорская администрация. Семья также получила средства из резервного фонда Правительства Новгородской области. Но, по мнению пенсионерки, эти деньги не покрывают всех затрат.

В свою очередь, Елена Михайлова рассказала, что на восстановление своего дома, а он пострадал больше других, семья потратила 200 тысяч рублей. При этом компенсация покрыла только половину расходов. Она и другие жители Поддорья просили прокурора помочь в решении вопроса с выделением дополнительных средств.

Каждое обращение прокурор взял на личный контроль, при этом разъяснив гражданам, что при покупке стройматериалов в подобных случаях всегда необходимо собирать кассовые чеки, чтобы можно было точно подсчитать понесенные затраты.



