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В Великом Новгороде открылась Всероссийская конференция «Суд присяжных: опыт, реформы, перспективы»
Юрий Левиков
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Суд присяжных, впервые учрежденный в России во времена реформ императора Александра Второго, еще тогда получал неоднозначные оценки – от весьма хвалебных (ведь задумывалось всё для торжества правосудия), до предельно критичных.
События 1917 года разрушили судебную систему царской России. Возрождение суда присяжных стало возможным лишь в 2003 году, с тех пор в Новгородском областном суде действует эта форма отправления правосудия. Как показала практика, ежегодно при непосредственном участии присяжных заседателей рассматривается от 1 до 7 дел. Вероятно, в скором будущем эти цифры могут увеличиться, ведь с 1 июня суды присяжных начнут работать не только на уровне области, но и в районах.
Часто за кадром остается та сложнейшая организационная работа, которую ведут при подготовке нововведений. Да и единого мнения о судах присяжных нет до сих пор. Если в обществе в целом положительно относятся к идее суда с участием коллегии присяжных, то профессиональные юристы не раз указывали на целый перечень трудностей и проблем.
Такие же проблемы существуют по всей России, тем важнее во время конференции, сообща, найти пути их решения. Среди участников не только судьи, прокуроры, адвокаты и следователи, но и ученые–юристы. Вероятно, симбиоз науки и практики – также станет удачным сочетанием для преодоления трудностей.

16.11.2017 18:37 











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