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В Великом Новгороде прошли общественные слушания по проекту областного бюджета на следующий год
Олеся Иванова
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Бюджет максимально честный и верстался, исходя из пессимистичных сценариев. С этих слов представление главного финансового документа региона начала руководитель департамента финансов Новгородской области Елена Солдатова. Собственных поступлений, налоговых и неналоговых доходов чуть больше 21 миллиарда, плюс поступления из центра. Прогнозируемая сумма 4 миллиарда, сколько будет точно – станет известно, после того как примут федеральный бюджет.
В течение выступления Солдатова несколько раз повторяла: жить будем, исходя из финансовых возможностей. Поэтому в проекте и прописали так называемый «лист ожидания», то, что сделать надо, но денег на это пока нет. При этом власти максимально постарались сохранить все социальные льготы и обязательства. Правда, такой бюджет, по традиции, не устроил самых ярких представителей новгородской общественности. И вот уже Ксения Сергеева называет бюджет – документом социальной несправедливости, а Анна Черепанова, говорит, что это бюджет против всех.
Основной аргумент общественников: со всех статей урезаете, а зарплаты себе прибавляете. Заместитель губернатора Евгений Богданов, собственно он и верстал бюджет, объясняет, что иначе повысить зарплату простым работникам правительства, а уже сейчас на скромное довольствие сложно найти хорошего специалиста, просто невозможно по закону.
Богданов еще раз объясняет, что работает определенная схема, в результате сумма на чиновников будет меньше. Но представители общественности, кажется, его совсем не слышат и считают, что бюджет нужно вернуть на доработку. Впрочем, главный финансовый документ региона итак претерпит изменения еще не раз. Это только проект, будет первое и второе чтения в областной думе, учтут власти и мнения общественности.

16.11.2017 18:57 











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