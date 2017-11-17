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В Великом Новгороде прошел «Диалог с прокурором»
Юрий Левиков
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В Великом Новгороде прошел «Диалог с прокурором». Так называлось собрание в областной филармонии, на котором говорили о целесообразности ограничения реализации алкоголя для молодежи и необходимости участия граждан в охране общественного порядка.
Открыл встречу прокурор области Андрей Гуришев. Он сразу подчеркнул: защитить детей от алкоголя необходимо, но зависит всё не только от контролирующих органов. Его заместитель Ефим Мостовщиков привел конкретные цифры: за последние 3 года к ответственности привлекли 27 продавцов спиртного за реализацию алкоголя детям и подросткам, но, кажется, не все и не до конца понимают опасность проблемы.
О борьбе с продажей алкоголя детям говорил и член общественной палаты России и одновременно лидер антинаркотического движения «АнтиДилер» Дмитрий Носов. По его словам, стоит взглянуть на проблему шире и бороться со всякого рода закусочными, торгующими спиртным в ночное время.
Дмитрий Носов считает, что алкоголизация населения – проблема общероссийская, потому предлагает вообще запретить вынос алкоголя ночью из питейных заведений, в ресторане или кафе пейте, а с собой – утром вернетесь, заберете. Кроме того, он предложил самим новгородским предпринимателям собраться и, пока нет закона, заключить джентльменское соглашение не торговать по ночам спиртным. К слову, так поступили, например, бизнесмены в Чечне. Что же касается законодательных инициатив, их прокомментировал сенатор Сергей Фабричный.
Во время встречи также обсудили вопрос участия граждан в охране общественного порядка. Сейчас в нашей области больше 400 народных дружинников, которые совместно с сотрудниками полиции пресекают правонарушения и даже помогают в раскрытии преступлений. По данным сотрудников прокуратуры, преступлений в общественных местах становится меньше, теперь на повестке дня - компьютерная безопасность. Правоохранители задумались о создании кибердружин, которые могли бы противостоять распространению в сети экстремистских материалов и порнографии.
17.11.2017 17:41 











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