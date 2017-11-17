



Выездное заседание областного правительства в Любытинском районе началось с посещения социальных объектов Максим Петров



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Рамы от окон, старые двери – целая гора строительного мусора. Второй месяц такая картина вырисовывается на территории Любытинского детского сада «Огонек», здесь идет большой ремонт. С 15-ого октября сделали крыльцо при входе в здание, поставили стеклопакеты, сейчас наводят порядок уже внутри помещений. К середине декабря сюда должны вернуться 90 дошколят. Заведующая учреждения, встречая Андрея Никитина, благодарит за поддержку. Деньги, а это два миллиона рублей удалось найти в резервном президентском фонде не без участия губернатора, которого теперь попросили помочь с детской площадкой.

В декабре свои двери должна открыть и многострадальная поликлиника Зарубинской ЦРБ, в которой, то документы не вовремя оформят, то ее дождями затопит. На этот раз без перерезаний ленточек и фанфар, как это уже было год назад при сдаче объекта, а по факту – для людей. К декабрю учреждение должно получить лицензию, после чего, наконец, приступит к работе.

О том, что нарушать сроки строительства социальных объектов недопустимо, как это было с Любытинской поликлиникой, говорили уже на заседании Правительства. В местной администрации Глава района отрапортовал доклад о развитии муниципалитета: лес рубится, песок добывается, объемы сельхозпроизводства растут. Особенно отметил Андрей Устинов приток туристов. Меленькую Швейцарию, как принято называть Любытинский район в этом году посетило уже в три раза больше гостей, чем в предыдущем.

Никитина интересует, когда в районе появится среднее-профессиональное образование. О создании СУЗа здесь говорили еще весной, а воз и ныне там. Местная власть парирует. В школе со следующего учебного года появится агрокласс. Старшеклассники смогут посещать лицей в Боровичах и учиться на два фронта. Такая система действовала в районе раньше.

Агрокласса недостаточно резюмирует губернатор и просит до первого марта доложить о работе по созданию СУЗа. Немало времени на заседании говорили о развитии сотовой связи.

Сегодня 9 из 10 жителей области могут пользоваться мобильными телефонами, но у 60-ти тысяч человек такой возможности по-прежнему нет. В следующем году это число должно сократиться почти на треть. В продолжение темы затронули и телевизионное вещание, которое до конца 18-ого года должно полностью перейти на цифровой формат.

Обсудили и культурную программу на следующий год. «Новгородские спасовки», «Кинопробы» в Окуловке», «Забытый подвиг» в Тесово-Нетыльском. Все полюбившиеся фестивали снова порадуют новгородцев, а новые постараются удивить. Летом в Великом Новгороде реализуют проект «22 выходных», когда в каждый уик-энд на Ярославовом дворище будет запланирована интересная творческая программа. В заключение Андрей Никитин отметил, что практика выездных заседаний оправдала ожидания и будет продолжена: Правительство видит проблемы на местах, а жители ведут прямой диалог с властью. Следующая такая командировка запланирована на конец декабря в Валдае.





