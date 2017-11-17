



Губернатор Андрей Никитин вновь проинспектировал ход строительных работ школы на улице Белорусская



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Современная новостройка возводится при федеральной поддержке и находится на особом контроле Министерства образования и науки. К 25 декабря подрядчик (компания Трест-2) должна построить коробку трехэтажного корпуса и возвести кровлю. Пока работа идет согласно графику: строители монтируют третий этаж и поэтапно ведут работы внутри здания. Например, универсальный спортивный зал школы уже готов на 90 процентов.

Параллельно основным монтажным работам, на стройке идут подключения к инженерным сетям. Работы по вентиляции проводит компания из Самары.

Полностью закончить строительство планируется в начале лета. Тем временем, директор будущего учебного учреждения уже назначен - это Татьяна Чеснокова, бывший руководитель 15-ой школы в микрорайоне Кречевицы.



