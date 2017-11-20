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Во Всемирный день памяти жертв автомобильных аварий в Великом Новгороде состоялись шествие и митинг
Елена Пилосова
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Ежегодно, по решению Генеральной Ассамблеи ООН, в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Чтобы привлечь внимание к проблеме смертности на дорогах, в Великом Новгороде прошла масштабная акция с шествием, митингом и флэш-мобом.
Ежедневно жертвами дорожных аварий на планете становятся около 3,5 тысяч человек, десятки тысяч становятся инвалидами. Только в Новгородской области каждый год на дорогах гибнут, получают увечья и травмы более тысячи человек. В память о жертвах ДТП на центральные улицы города вышли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, медицинские работники, молодежь, сотрудники предприятий. Такая масштабная акция в Великом Новгороде проходит впервые.
В силу своей профессии новгородцу Алексею Ситенко не раз приходилось видеть, какие последствия несут дорожные аварии. В одной из них он потерял близкого друга. Поэтому решение участвовать в акции принял не раздумывая.
В руках полицейских - плакаты с именами новгородцев, погибших в ДТП в 2016 году. На эвакуаторах – разбитые автомобили, как наглядные свидетельства того, к чему может привести неосторожное поведение за рулем. Впереди колонны – машины Госавтоинспекции, спасателей, скорая помощь. Эти люди всегда приходят первыми на помощь и видят ту боль, ужас и страдания, которые испытывают люди, попадая в ДТП. Только в прошлом году в Новгородской области на дорогах погибло 146 человек, в этом – уже 124. Причины банальны – элементарное несоблюдение правил дорожного движения. Последствия - необратимы.
Соблюдайте правила дорожного движения, берегите жизнь. Такие слова как послание водителям и пешеходам участники акции оставили на стене памяти. В знак скорби о погибших они запустили в небо сотни белых шаров. Сотрудники Госавтоинспекции выстроили свои автомобили в надпись «Нет ДТП», новгородцы подчеркнули её живой рамкой, отдав дань памяти жертвам дорожно-транспортных происшествий.
20.11.2017 16:30 











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