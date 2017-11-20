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|Средняя школа №6 города Пестово одной из первых в области подключилась к Общероссийскому проекту детских научных клубов «Фабрика миров»
Одной из первых в нашей области к Общероссийскому проекту детских научных клубов «Фабрика миров» подключилась средняя школа номер шесть города Пестово. Теперь первоклассники будут искать «Необычное в обычном» - именно так называется подготовительный курс. А в целом же программа рассчитана на четыре года.
В приоритете – естественнонаучное и техническое творчество учеников младших классов. Специально для этой программы разработан интерактивный электронный дневник, рабочие тетради, кейсы для проведения конкурсов, экспериментов и образовательных экспедиций. А помимо этого, в порядке вещей также технологии дистанционного обучения. Педагоги шестой пестовской школы уже назвали эту программу своеобразным кванториумом для самых маленьких.
Сейчас учебный курс идет в тестовом режиме, а в целом он апробирован и успешно работает уже в сорока регионах страны.
|20.11.2017 16:48
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