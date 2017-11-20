



В Правительстве Новгородской области в режиме видеоконференции состоялось совещание уполномоченных по правам ребенка



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в Правительстве Новгородской области в режиме видеоконференции состоялось совещание уполномоченных по правам ребенка. На встрече правозащитники вместе с ребятами из районов обсудили вопросы соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, а также поддержку многодетных семей и одаренных детей. И.о руководителя Департамента образования Ирина Середюк порадовала молодежь открытием в районах пяти мини-кванториумов, а также участием Новгородской области в новом проекте по развитию дополнительного образования. Суть его в том, что в регионах будет абсолютно новый подход к дополнительному образованию, ориентированный на интересы учащихся.

Также на видеоконференции обсудили вопросы поддержки многодетных семей и детей-сирот. У молодого поколения была возможность рассказать о своих проблемах взрослым, а какие-то и решить на месте. Подобные видеоконференции, отметила на совещании детский омбудсмен Елена Филинкова, помогают лучше узнать работу на местах.





