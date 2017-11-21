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|Главный федеральный инспектор Вадим Непряхин проверил, как идет ремонт в Центре психиатрии в Деревяницах
|Оксана Шведова
Вадим Непряхин продолжает инспектировать социальные объекты, которые ремонтируются при поддержке резервного фонда Президента. Центру психиатрии выделено 3,5 миллиона рублей на полную модернизацию путей эвакуации.
Пути эвакуации строились еще в 80-х. Тогда они отвечали требованиям ГОСТа и были надежной защитой на случай ЧП. Со временем единственный безопасный выход из всего комплекса зданий стал аварийным. Вдобавок ко всему - старые окна, облезшие стены, узкие проемы и, самое главное, - возгораемый линолеум. Деньги из резервного фонда Президента стали настоящим спасением для Центра психиатрии, который не видел ремонта со дня постройки.
Сейчас ремонт ведется в коридоре, который соединяет отделения, и детском корпусе, откуда и начинаются пути эвакуации. Работают два подрядчика, на 80% работы выполнены: заменены окна, расширены проемы, залит новый пол. И если к первой фирме нареканий нет, то у второй со сроками не все в порядке, как объяснили Вадиму Непряхину: подрядчик вторую неделю ждет поставки линолеума.
Проблема в спецзаказе, - объясняет исполнитель работ. Покрытие пожароустойчивое, у нас такого не делают, а его надо тысячу квадратных метров.
Вадим Непряхин прекрасно понимает, что важны не только сроки, но и качество. Но через неделю он вновь приедет на объект и первым делом проверит, привезли ли линолеум. К 15 декабря работы должны быть закончены.
|21.11.2017 16:41
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