



Главный федеральный инспектор Вадим Непряхин проверил, как идет ремонт в Центре психиатрии в Деревяницах Оксана Шведова



Фото Видео

Вадим Непряхин продолжает инспектировать социальные объекты, которые ремонтируются при поддержке резервного фонда Президента. Центру психиатрии выделено 3,5 миллиона рублей на полную модернизацию путей эвакуации.

Пути эвакуации строились еще в 80-х. Тогда они отвечали требованиям ГОСТа и были надежной защитой на случай ЧП. Со временем единственный безопасный выход из всего комплекса зданий стал аварийным. Вдобавок ко всему - старые окна, облезшие стены, узкие проемы и, самое главное, - возгораемый линолеум. Деньги из резервного фонда Президента стали настоящим спасением для Центра психиатрии, который не видел ремонта со дня постройки.

Сейчас ремонт ведется в коридоре, который соединяет отделения, и детском корпусе, откуда и начинаются пути эвакуации. Работают два подрядчика, на 80% работы выполнены: заменены окна, расширены проемы, залит новый пол. И если к первой фирме нареканий нет, то у второй со сроками не все в порядке, как объяснили Вадиму Непряхину: подрядчик вторую неделю ждет поставки линолеума.

Проблема в спецзаказе, - объясняет исполнитель работ. Покрытие пожароустойчивое, у нас такого не делают, а его надо тысячу квадратных метров.

Вадим Непряхин прекрасно понимает, что важны не только сроки, но и качество. Но через неделю он вновь приедет на объект и первым делом проверит, привезли ли линолеум. К 15 декабря работы должны быть закончены.







