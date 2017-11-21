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Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги обсудили на комиссии депутаты думы Великого Новгорода
Елена Пилосова
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Один из главных вопросов, который обсудила комиссия по законодательству и местному самоуправлению думы Великого Новгорода, был посвящен повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
С просьбой рассмотреть вопрос об изменении предельного индекса платы населения за коммунальные услуги к городским депутатам от имени правительства Новгородской области обратилась исполняющая обязанности руководителя регионального комитета по ценовой и тарифной политике Марина Солтаганова. Как она объяснила народным избранникам, проект соответствующего указа губернатора уже подготовлен. Повышение индекса с действующих 5,5 процентов до 9,5 обусловлено реализацией концессионного соглашения с Тепловой Компанией «Новгородская» и инвестиционной программы «Водоканала».
По словам Марины Солтагановой, с предложением о повышении предельного индекса Дума Великого Новгорода ежегодно обращалась к губернатору. Это стандартная процедура. Все происходит в рамках закона, тем более что тарифы на жилищно-коммунальные услуги не менялись с 2016 года.
Главный вопрос, прозвучавший от депутатов, касался возможных последствий, если повышение тарифов не произойдет. Заместитель директора Тепловой компании «Новгородская» Юрий Маланин ответил четко: это грозит расторжением концессионного соглашения через суд. Оно может произойти по инициативе одной из сторон.
Речь идет о сумме в 650 миллионов рублей, уже потраченных компанией на модернизацию теплового хозяйства. Директор «Новгородского водоканала» Сергей Золотарев тоже напомнил депутатам о тяжелом финансовом положении своей организации, убытки которой растут с каждым годом.
По мнению вице-спикера Константина Демидова, сейчас на одной чаше весов интересы граждан, которые никак не обрадуются грядущему повышению тарифов, на другой – модернизация теплового хозяйства и Водоканала. Решение предстоит принять непростое.
Окончательное решение - обращаться к губернатору с предложением о повышении предельного индекса платы за коммунальные услуги или нет, депутаты отложили до очередного заседания думы. До этого времени они проанализируют заключение городской администрации по этому вопросу и юристов.

21.11.2017 18:00 











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