



Об улучшении инвестиционной привлекательности говорили на стратегической сессии в областном Правительстве



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Участие в работе приняли губернатор Андрей Никитин, сотрудники Агентства стратегический инициатив и консалтинговых компаний, а также представители других федеральных субъектов, приехавших для обмена опытом.

Губернатор отметил основные темы, от развития которых, по его мнению, и зависит инвестиционный климат области. Это борьба с теневым бизнесом, отказ от бесполезных административных барьеров, поддержка малого и среднего предпринимательства, увеличение объемов экспорта, и что немаловажно - создание достойных условий для жизни.

Все сформулированные по итогам работы предложения были отражены в протоколе. После их передадут в Москву для вынесения на заседание Госсовета, которое будет посвящено упрощению процедур ведения бизнеса. Оно состоится декабре.



