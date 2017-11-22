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На Новгородском Водоканале полным ходом идет модернизация оборудования обеззараживания
Юрий Левиков
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В ближайшее время полностью изменится схема очистки питьевой воды – вместо жидкого хлора (довольно опасного реагента) будет использоваться гипохлорит натрия.
Левобережные очистные сооружения. Одна из ключевых точек – склад хлора, здесь тонны этого опасного вещества. Из специальных контейнеров хлор подают на очистку воды. А это – будущий склад гипохлорита натрия – ёмкости еще больше, опасности – в разы меньше. Переходя с одного химреагента на другой, экономически предприятие не выиграет, а вот в плане экологии должно стать гораздо лучше.
Общий объем инвестиций в новый проект – около 40 миллионов рублей. Его реализация растянулась на 3 года, сейчас закуплено технологическое оборудование. Двенадцати огромных чанов под гипохлорит натрия при необходимости очистки 100 тысяч кубометров воды в сутки хватит как раз на 12 дней.
О безопасности тут действительно заботятся очень серьезно - вокруг емкостей создан своеобразный поддон на случай возможной утечки реагентов. В целом же работы на складе близятся к завершению.
Гипохлорид натрия подадут в соседнее здание непосредственно для очистки воды. Пока здесь еще работают вакуумные хлораторы, но уже сейчас параллельно монтируют новое оборудование – насосы от производителя с мировым именем.
Самое главное, чего хотят добиться при новой системе очистки воды – это уменьшить объем хлорорганических соединений, остающихся в питьевой воде уже после ее обеззараживания. Руководство Новгородского Водоканала уверяет, что вода, льющаяся из наших кранов должна стать еще чище с запуском новой системы очистки, не далее как в первой половине следующего года.

22.11.2017 18:02 











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