Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





На заседании профильной комиссии при губернаторе Новгородской области обсудили вопросы противодействия незаконному обороту контрафактной продукции


Фото  Видео репортаж Видео
Инвестиционная привлекательность возможна только при легальном бизнесе. Об этом говорили участники профильной комиссии при губернаторе Новгородской области. Основной темой встречи стал вопрос противодействия незаконному обороту контрафактной продукции в нашем регионе. Так, согласно данным Роспотребнадзора, только за девять месяцев этого года в области было забраковано полторы тысячи единиц продукции легкой промышленности. В числе подделок также сельхозпродукция и нелегальный алкоголь.
По словам губернатора, сегодня незаконный оборот продукции - это не только риск для жизни и здоровья граждан, но и убыток для добросовестных предпринимателей. Контрафакт, зачастую, стоит намного дешевле оригинала, а, значит, страдает не только бизнес, но и экономика в целом. Бороться с подделками, как показала практика, можно с помощью маркировки.
Свой рецепт борьбы с контрафактом на встрече предложил предприниматель Андрей Павлов. Бизнесмен уже не первый год настаивает на введении онлайн-касс для всех точек продаж. Только так можно добиться того, чтобы вся информация о покупках моментально передавалась в налоговую службу, и бизнес становился прозрачным. При этом добросовестным предпринимателям будет легче вести бухгалтерию, а тем, кто использует нелегальную продукцию, придётся отказаться от незаконных товаров.
22.11.2017 18:08 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.