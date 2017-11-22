



На заседании профильной комиссии при губернаторе Новгородской области обсудили вопросы противодействия незаконному обороту контрафактной продукции



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Инвестиционная привлекательность возможна только при легальном бизнесе. Об этом говорили участники профильной комиссии при губернаторе Новгородской области. Основной темой встречи стал вопрос противодействия незаконному обороту контрафактной продукции в нашем регионе. Так, согласно данным Роспотребнадзора, только за девять месяцев этого года в области было забраковано полторы тысячи единиц продукции легкой промышленности. В числе подделок также сельхозпродукция и нелегальный алкоголь.

По словам губернатора, сегодня незаконный оборот продукции - это не только риск для жизни и здоровья граждан, но и убыток для добросовестных предпринимателей. Контрафакт, зачастую, стоит намного дешевле оригинала, а, значит, страдает не только бизнес, но и экономика в целом. Бороться с подделками, как показала практика, можно с помощью маркировки.

Свой рецепт борьбы с контрафактом на встрече предложил предприниматель Андрей Павлов. Бизнесмен уже не первый год настаивает на введении онлайн-касс для всех точек продаж. Только так можно добиться того, чтобы вся информация о покупках моментально передавалась в налоговую службу, и бизнес становился прозрачным. При этом добросовестным предпринимателям будет легче вести бухгалтерию, а тем, кто использует нелегальную продукцию, придётся отказаться от незаконных товаров.



