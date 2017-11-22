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Депутаты областной думы рассмотрели бюджет будущего года
Анастасия Тэммо
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Сегодня состоялось очередное заседание Новгородской областной думы. Самый важный вопрос, который был вынесен на повестку дня, касался областного бюджета на будущий восемнадцатый и плановый период девятнадцатого и двадцатого годов.
Законопроект главного финансового документа региона был рассмотрен в первом чтении. По словам вице-губернатора Евгения Богданова, бюджет формировали исходя из реальных финансовых возможностей. При этом социальную направленность удалось сохранить. Общий объем расходов на 18-ый год запланирован в размере почти 25,5 миллиардов рублей.
Евгений Богданов заверил, что ко второму чтению часть позиций, включая расходы на сельское хозяйство и газификацию, будет включена в проект главного финансового документа региона. Основания для этого, действительно, есть. Поскольку федеральный бюджет еще не принят, и дополнительные средства из него пока не распределены по регионам. Единственное, о чем просили депутаты как можно быстрее внести ясность, - так это вопрос выделения денег на КЮМ. Как заметил единоросс Владимир Гавриков, это вопрос был единственным, по которому фракции проявили полное единодушие.
И хотя текущее положение дел из-за сокращения доходов депутаты характеризовали довольно жестко (бюджет-2018 называли и “аскетичным”, и “скукоженным”, и “вызывающим сожаления”), по мнению председателя Счетной палаты Нины Яковлевой, веских оснований не принимать документ в первом чтении у думы не было.
В результате, проект первое чтение прошел. За него проголосовало 17 депутатов, против – 8, воздержались – трое. Резюмируя, Елена Писарева напомнила, что до 6 декабря ее коллеги могут вносить свои замечания и предложения ко второму чтению.

22.11.2017 19:01 











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