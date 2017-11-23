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В конкурсе на должности трёх руководителей органов исполнительной власти участвуют семьдесят претендентов
Анжелика Королева
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Конкурс по открытому отбору на должность руководителей органов исполнительной власти в сферах экономики, культуры, туризма, охотничьего и рыболовного хозяйства, можно сказать, вышел на финишную прямую. Заявки поданы, к работе приступают конкурсные комиссии. Что именно им теперь предстоит, обсудили на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
Новгородская область, – констатирует губернатор, - ощущает некоторый дефицит молодых и талантливых чиновников. Восполнить его решили, воспользовавшись опытом АСИ, идею поддержал Президент, и 27 октября новгородцы начали воплощать пилотный проект по открытому отбору на должности руководителей органов исполнительной власти региона.
Заявки на вакансии чиновников подали 70 претендентов, к слову, не только из нашего региона: 41 из них готов руководить экономикой и туризмом, 16 – культурой, 13 – охотничьим и рыбным хозяйством. Комиссий, соответственно, тоже три, общая численность – 27 человек, все - люди узнаваемые и пользующиеся авторитетом.
Открытый отбор руководящих работников пройдет в три этапа: первый, заочный, предполагает знакомство с документами, включая эссе «О развитии отрасли на трехлетнюю перспективу», его писали все кандидаты. Конкурсные комиссии должны оценить уровень образования (высшее – обязательно), опыт работы в соответствующей сфере (не меньше 4-х лет), и в управленческой деятельности (минимум 2 года). Далее претендентов протестируют на профессиональные знания. И наконец – собеседование. Не без острых вопросов. Среди прочего предстоит выяснить, как конкурсанты способны решать проблемы. Оценивать на "экзамене" на руководящую должность в органах власти будут по шкале от минус трех до плюс трех. В финал должны выйти по 2-3 претендента на каждую должность. И вот из них уже сам губернатор и будет выбирать.
Имена победителей, возможно, станут известны еще до нового года. Заседания всех трех комиссий запланированы на декабрь. А вот репортажей с «экзаменов» для кандидатов на руководящую должность, скорее всего, не будет. Здесь, как на ЕГЭ, экзаменуемых лучше не отвлекать.


23.11.2017 15:59 











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