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Новгородские прокуроры продолжают работу с предприятиями-должниками по заработной плате
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На этот раз были заслушаны директора шести компаний и организаций, которые объясняли надзорным органам, почему они не оплачивают своим работникам труд, не платят налоги и не делают отчислений в Пенсионный фонд.
У каждого были свои аргументы. Например, фирме «ЛК-Энерго», которая сегодня уже фигурирует в уголовном деле за невыплату зарплаты, не перечислил средства за проделанную работу заказчик. Работники ждут зарплаты с мая, но денег на счетах так и нет. Руководитель пошел даже на крайние меры - подал документы на банкротство.
На межведомственной рабочей группе присутствовали и бюджетные организации. Нашумевшая история с Шимской ЦРБ (когда людям не платили зарплату по несколько месяцев) и сейчас на контроле прокуратуры. Из двух с лишним миллионов рублей долга большую часть уже выплатили, - доложил главврач больницы - осталось 400 тысяч. Они будут погашены до конца ноября. Вопрос с долгами по зарплате фирмы «Ритек» тоже обсуждался на совещании. Своим работникам компания должна больше 18-ти миллионов рублей. Семь из них погасят до конца года (от доходов с интернет-продаж и распродажи имущества). Общая задолженность по зарплате по Новгородской области составляет более ста миллионов рублей. Пристальное внимание прокуратуры помогает снизить эти долги и наладить работу предприятий.

23.11.2017 16:09 











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