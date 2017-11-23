



Губернатор Андрей Никитин провел рабочий день в Старой Руссе Юрий Левиков



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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин работал в Старой Руссе. Одним из первых пунктов для посещения стала местная Центральная районная больница Сейчас здесь полным ходом идет капитальный ремонт хирургического отделения и, как уверяли подрядчики, закончат они вовремя.

Также 2 миллиона 700 тысяч рублей, выделенных из резервного фонда Президента России, отводятся на ремонт кровли здания Старорусской ЦРБ. Кроме того, медики получат две новых машины скорой помощи. А еще Андрей Никитин предложил внести в план асфальтирование территории вокруг больницы.

Также Андрей Никитин осмотрел еще несколько объектов в Старой Руссе – там, где идет строительство или реконструкция, и провел совещание по развитию туризма.

Работы по установке стелы «Город воинской славы» в самом разгаре. Сегодня закрепили одну из четырех, стоящих по углам, гранитных конструкций, а уже на следующей неделе на место поставят основной, самый высокий элемент памятника.

Строители пообещали Андрею Никитину, что до 15 декабря точно управятся. Своеобразным поручительством можно считать опыт этой бригады – петербургские строители уже установили больше 20 подобных стел по всей России.

Не менее напряженный график и у тех, кто ремонтирует улицу Воскресенскую, которая станет пешеходной, и прокладывает тротуары маршрута для туристов. Чтобы сдать объекты, как и положено по контракту к середине декабря, на мощении тротуаров заняты более 100 человек, причем работы ведутся в 3 смены.

Далее Андрей Никитин осмотрел еще один строительный объект – Соборную площадь. Здесь тоже работа кипит, и руководство компании-подрядчика заверило губернатора, что справятся точно в срок.

Работы по реконструкции Соборной площади и созданию в Старой Руссе пешеходного туристического маршрута остаются под личным контролем губернатора. Об этом говорили и во время круглого стола, посвященного развитию туризма в районе. С развитием старорусского туристического кластера возможностей для развития этой отрасли станет больше, но и от местных жителей должна исходить инициатива. Андрей Никитин предложил развивать малый бизнес - гостиницы, питание, прием гостей – тогда и в бюджет района придут дополнительные деньги. В этом году 50% от налогов с малого бизнеса оставят на местах, в 2018-ом эта сумма будет еще больше.

В то же время местные представители турбизнеса задумались над тем, чтобы запатентовать бренд «Старая Русса», и Андрей Никитин обещал их в этом поддержать, если, конечно, они перейдут от слов к делу и действительно проявят инициативу, для начала оформив заявку.



