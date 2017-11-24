



В Великом Новгороде продолжает работать главный внештатный онколог Северо-Запада Алексей Беляев



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В Великом Новгороде продолжает работать директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова, главный внештатный онколог Северо-Запада Алексей Беляев. Накануне профессор осматривал пациентов областного онкологического диспансера, а сегодня проводит круглые столы для врачей. Специалист посещает все регионы Северо-Запада, чтобы дать рекомендации Министерству здравоохранения по улучшению работы онкологической службы. Это должно снизить смертность, а также решить вопросы ранней диагностики и профилактики. В целом работа Новгородского онкодиспансера получила оценку «хорошо».

На встрече с журналистами профессор Беляев поднял и ряд проблем. В Новгородской области есть дефицит кадров узких специалистов: не хватает радиотерапевтов и врачей-патоморфологов. Удручает и общая ситуация. Медики фиксируют, что у мужчин стало в два раза больше смертей от онкологии, чем у женщин. На первом месте у сильного пола - рак легких. Чаще всего он возникает по причине курения. У женщин летальность из-за злокачественных заболеваний молочной железы и кожи.

Профессор Беляев уверен, что общими усилиями можно предотвратить повышение числа смертей. Ранняя диагностика, профилактика, пропаганда здорового образа жизни, эффективное лечение злокачественных заболеваний, организация диспансеризации населения и кадровая политика онкологической службы – это первостепенные задачи, которые должны решать власти и профессиональное сообщество врачей.



