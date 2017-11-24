



Совсем скоро новгородцы смогут оценить масштаб и качество проделанной работы по благоустройству территории парка Юности



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«Вести» посмотрели, как идет благоустройство территории парка Юности. Строители уже уложили первый слой асфальта скейт-байк парка, на специально подготовленных площадках установили спортивное оборудование и для занятий воркаутом. Подготовлена зона для детского отдыха. В скором времени здесь появится игровой городок для юных жителей микрорайона. Как подчеркнул региональный координатор проекта «Городская среда» Владимир Тимофеев, 16 с половиной миллионов рублей, предусмотренных для этой территории, до конца года будут освоены. Но на этом работы не закончатся.

В парке Юности уже размечены пешеходные дорожки, которые также заасфальтируют. Лишний грунт с территории уберут и все участки выровняют. К пятому декабря, когда по плану должно закончиться строительство, новгородцы смогут оценить масштаб и качество проделанной работы.



